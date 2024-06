“Se você não está a fim de estar aqui, vá pra sua casa”, dispara Wanessa Camargo em show

Wanessa Camargo não ficou calada ao ver que um homem que assistia seu show na Parada do Orgulho fazia gestos obscenos para ela. A cantora parou o show e pediu respeito, expulsando ele do meio do grande público e falando que era para ele ir para sua casa.

“Você não pode vir em um show e fazer isso. Você está desrespeitando toda a galera que está aqui com amor, no Dia do Orgulho, no dia que estamos celebrando, você fazendo gestos obscenos, não sai da sua casa onde você não queira estar, vai para casa, retira ele do show, por favor”, disse.

Ela ainda completou: “Não, aqui é respeito, eu respeito a comunidade há anos, se você não está afim, vai para sua casa, eu estou fazendo o show com todo amor para vocês”, finalizou.