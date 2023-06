Se sentindo sozinho, Gil do Vigor desabafa: “Um sentimento de tristeza grande”

Com uma rotina intensa de estudos, o economista e ex-BBB afirma que está se sentindo sozinho, mas garante que não se entregará ao fracasso.

Amores, esse é um ótimo exemplo de que fama e dinheiro não são tudo na vida. No início da noite de ontem (04), o economista e ex-BBB Gil do Vigor utilizou a sua conta no Twitter para desabafar.

Em sua publicação, o nosso rei da cachorrada afirmou que estava se sentindo triste e sozinho, o que prova que mesmo sendo o participante mais amado das últimas edições do BBB e tendo todas as oportunidades no mundo aos seus pés, todos nós temos os nosso dias bons e os nossos dias ruins, onde de uma forma ou de outra temos que lutar para continuar de pé.