Se Lumena do BBB fosse a Lumena do De Férias com Ex ela teria ganhado, porque ela está IN-CRÍ-VEL

Ex-BBB ganhou a edição ‘Salseiro’ no DFCE da MTV sendo uma das mais comentadas da edição do programa

De Férias com Ex sempre deu o que falar, mas quando falamos da nova edição do programa no Caribe temos uma das edições mais comentadas nas redes sociais. Tudo isso se dá pela participação de Lumena no reality da MTV. Se a musa tivesse sido metade do que está sendo lá no BBB, teria levado o prêmio para casa ao invés de Juliette.

A estudiosa está causando na casa e gerou até briga com Bifão depois de levar um boy magia para a suíte master. Lumena elegeu o The boy para curtir a noite com ela, o que deixou Bifão possessa, pois ele não foi falar com ela após a escolha.

Vale ressaltar que Bifão é uma das participantes já conhecidas dentro do reality da MTV. Ou seja, Lumena conseguiu ressignificar a sua participação e está atualizadíssima a causar muito dentro do reality. Amo!