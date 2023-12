“Se fosse para retratar a realidade, talvez eu tivesse sido chamada para conversar”, dispara Adriane Galisteu sobre série sobre Ayrton Senna

A apresentadora revelou que a Netflix não entrou em contato com ela antes de realizar a série sobre a vida do piloto de Fórmula 1

Adriane Galisteu não gostou nada de ter sido ignorada pela produção da Netflix sobre a série sobre a vida de Ayrton Senna. De acordo com o Notícias da TV, a apresentadora não foi convocada e nem chamada pela família do piloto, mesmo eles sabendo da relação dos dois. Acontece que a aproximação dos dois sempre foi julgada como interesse por parte de Galisteu.

“É entretenimento. As pessoas que assistem a filmes, novelas e seriados sabem que estão assistindo a tramas que, não necessariamente, retratam a realidade. Se fosse para retratar a realidade, talvez eu tivesse sido chamada para conversar, contar minha história. Não sei o que virá e está tudo tudo bem”, disse.

“Acho que será como uma biografia não-autorizada. Pode existir, mas acaba entrando um pouco no lugar da ficção”, acrescentou, comparando com a série O Rei da TV, sobre Silvio Santos. “O Silvio Santos com quem eu convivi e que foi meu patrão era muito diferente daquele da série”, afirmou.