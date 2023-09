Se dizendo abandonada, Mirella publica carta aberta para sua filha: “Me traíram”

A cantora revela que foi abandonada por todos aqueles que disseram que estariam ao seu lado durante a gravidez.

É meus amores, apesar da felicidade que existe por volta da maternidade, nem todos os momentos são fáceis, como podemos ver na carta aberta que a cantora MC Mirella publicou em suas redes sociais, direcionada para a sua pequenina, que está quase nascendo.

Em um post de desabafo, a cantora revelou que em um dos momento mais difíceis de sua gestação ela foi abandonada por todos aqueles que diziam que estariam ao seu lado.

“Filha, na nossa melhor fase, a maioria das pessoas que diziam ser meus amigos, companheiros, pessoas que amei, ajudei, cultivei e cuidei, nos abandonaram, nos fizeram se sentir mal, fizeram a mamãe sentir raiva, me traíram, todos os sentimentos possíveis que eu não queria ter passado para você. Sem pudor e piedade nenhuma, eu nunca vou me esquecer disso”, iniciou a cantora.

Continuando ela afirmou: “Na nossa melhor fase, nos deram as costas, traíram a minha confiança. É filha, ainda bem que a mamãe é forte e aí acham que tinham o direito de nos fazer mal. Puro ego, será? Não merecíamos isso, mas nada disso importa, porque desde que você chegou e aqui fez morada, eu aprendi a não dar novas chances. Um novo capítulo em minha vida se iniciou e será para sempre nós. Eu, você e o papai. Azar de quem escolhe a ingratidão e a maldade”.

Por fim, ela afirma que é forte e garante que, o que ela está enfrentando hoje, não é nada perto do que ela será capaz de enfrentar pela pequena que está por vir, que mesmo antes de nascer já é extremamente amada por ela e por toda a família.

“A mamãe é forte como pensam mesmo. Isso não é nada perto do que eu posso aguentar por você, por mim, por nós. Você já é muito amada e me fez aprender muito mais do que eu imaginei aprender em tão pouco tempo. Todo aquele amor que eu doava para tantos e tantos, que da pior maneira percebi não ter valor e reconhecimento nenhum, hoje é só para você. Uma família incrível te espera aqui para te encher de amor”, finalizou a cantora.