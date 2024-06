Se achando a rainha, Luana Piovani passa dos limites com Whindersson

Luana Piovani está em alta, e tudo bem que através dela conseguimos resolver o caso da PEC das Praias, mas ela deve ter um pouco mais de equilíbrio. A partir do momento que ela usa as redes para chamar a atenção das pessoas através das fraquezas e mazelas das pessoas, a atriz sintetiza que ela não está acima do bem e do mal. A senhora não tem o direito de apontar o dedo na vida das pessoas, pelo amor de Deus!

Em seu Instagram, ela postou uma foto de Whindersson e Neymar, e ainda escreveu: “O cara tá cheio de B.O. pessoal e vem defender ignóbil? Ah, engraçadinho vai puxar o saco da tua terapeuta e do teu psiquiatra, esses sim merecem suas falas!”, escreveu.

Vale ressaltar que Whindersson apoiou Neymar diante da privatização das praias e ainda usou suas redes para falar sobre quando tentou suicídio.