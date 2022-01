Piovani, corre aqui! Scooby estava falando sobre você!

O surfista estava falando sobre sua relação com a mãe de seus filhos no BBB22

Em um bate papo com Rodrigo sobre sua ex cônjuge, Luana Piovani, Scooby falou que nunca será o pai que a Lulu deseja. “Eu nunca vou ser exatamente do jeito que ela quer como pai e ela nunca vai ser 100% do jeito que eu imaginava como mãe”.

Foto: Reprodução

Scooby revelou que cada vez mais o ex casal está chegando em um lugar de parceria, pois os dois amam os filhos mais que tudo no mundo e que os três filhos, Dom, Bem e Liz, terão pro resto da vida.

E Pedro não falou somente isso viu? Ele também elogiou Piovani, que deve estar pulando um metro de alegria: “Ela é uma mãe do caralh*, mãe boa do caramba, cuida das crianças, maior leoa e a gente vai se adaptando”, finalizou.

Foto: Reprodução

Será que Piovani comentará a fala do ex marido? Ou ainda vai fingir para o Brasil que não está assistindo?