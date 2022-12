Scooby atualiza quadro de Aurora: “Melhorou muito”

Surfista revelou que com as orações dos fãs e seguidores a sua filha com Cíntia Dicker vai conseguir sair logo do hospital

Aí Deus, Aurora nem nasceu e já precisou passar por duas cirurgia, meu coração vira uma manteiga. Pedro Scooby não deixou de trazer boas notícias sobre a filha que apresentou uma melhora no quadro clínico . “Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais”, afirmou. Pedro ainda disse que foi para casa ver seus filhos: “Vim aqui em casa agora e a Cíntia ficou com a mãe dela. Vim aqui em casa ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá de novo”, informou.