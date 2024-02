Scheila Carvalho faz Tony Salles chorar em rede nacional

A ex-dançarina mandará uma linda mensagem para o cantor durante a sua participação no Programa Raul Gil.

Minha gente, nesta próximo sábado (17), o “Programa Raul Gil”, que é exibido no SBT, receberá como convidado ninguém menos que o cantor Tony Salles, extremamente conhecido por ser ex-vocalista da banda de pagode Parangolé.

Durante a atração, o cantor receberá uma linda mensagem de sua amada esposa Scheila Carvalho, também conhecida como a A Nova Morena do Tchan, mensagem essa que deixará Tony bem emocionado, ao ponto do mesmo chorar durante a gravação do programa.

“22 anos juntinho com você, acompanhando sua carreira. Sei o quanto você batalhou, se dedicou e ama o que faz. Hoje ver você brilhando nos palcos e recebendo todo esse reconhecimento, é muito orgulho e muita emoção. Sem falar no pai, no marido, no filho carinhoso, conselheiro e presente que você é. Você é o nosso presente de Deus”, se declarou, Sheila.