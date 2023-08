Scheila Carvalho deixa celular ligado em entrevista no Encontro e se desculpa

A artista sentiu o seu celular vibrando e precisou desligá-lo não escondendo a verdade do público que acompanhou o momento de casa

Scheila Carvalho mostrou que não tem nada a esconder, nem na hora de responder Patrícia Poeta ela conseguiu disfarçar que seu celular estava tocando no sofá do Encontro. A dançarina tentou desligar o aparelho e teve que contar com a ajuda do seu marido, Tony Sales.

“Ô, gente, desculpa aí. Mas deu um alarme aqui no celular. Na hora da entrevista”, disse. Patrícia logo tranquilizou os convidados. “Programa ao vivo é isso”.

O momento foi percebido pelos internautas que acompanhavam o programa de casa.