SBT volta atrás e mantém “Casos de Família” em sua grade de programação

Christina Rocha, apresentadora do programa, se pronuncia a respeito da reconsideração da emissora

Babado!! Após ter anunciado o fim do programa “Casos de Família”, no dia 23 de agosto, SBT reconsidera decisão e resolve mantê-lo em sua grade de programação. O programa que já está a 18 anos servindo diversos barracos familiares para a audiência, continuará sob o comando da apresentadora Christina Rocha.

Em declaração ao Hugo Gloss, a assessoria de imprensa da apresentadora informou que essa decisão se deu em razão de uma estratégia de programação. Nesta quinta-feira (01), Christina postou em suas redes sociais um vídeo com um discurso semelhante ao que foi dado ao jornalista. “O SBT resolveu reconsiderar por estratégia de programação, e semana que vem, o “Casos de Família” vai retomar as gravações. Em breve, vamos informar pra vocês algumas novidades no programa”.

Alguns boatos circularam a respeito da apresentadora ter ido reclamar sobre o fim do programa para o seu ex-cunhado e dono da emissora, Silvio Santos, porém a equipe da apresentadora negou tal acontecimento. Em entrevista ao colunista Hugo Gloss, na semana passada, a mesma já havia se pronunciado e disse não ter tido a oportunidade de falar diretamente com o Silvio.

“Que eu saiba, a decisão não partiu do Silvio Santos, não sei se ele soube da decisão, de tirar e de colocar a novela no lugar, pelo menos por quanto. O Silvio sempre foi um fã desse programa. Não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso”, disse a apresentadora.