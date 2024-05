SBT se pronuncia após rumores de flagra de sexo em camarim

Nos bastidores do SBT não se fala outra coisa, se não o possível caso de que um diretor teria sido flagrado em um momento íntimo com outra pessoa dentro de um camarim. Com isso, a denúncia foi feita e o departamento responsável está investigando o caso.

O SBT informou que não vai revelar detalhes sobre a denúncia e que o caso está com a área de compliance.

“O SBT informa que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora. Contudo, não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores”, informou a assessoria de imprensa.