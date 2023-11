SBT emite nota de pesar diante da morte de Luana Andrade

A assistente de palco do ‘Domingo Legal’ já participou do ‘Power Couple’ e namorava o influenciadora João Haddad

A dançarina e assistente de palco do ‘Domingo Legal’ faleceu nesta terça (07), após enfrentar a mesa de cirurgia para fazer uma lipoaspiração no abdômen. Luana Andrade tinha 29 anos e ficou conhecida pelas suas participações no SBT e no Power Couple com o seu namorado João Haddad.

“A causa da morte foi por complicações durante uma cirurgia estética, uma lipo, cirurgia realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a uma das paradas cardiorrespiratórias”, afirmou a emissora. “A cerimônia de cremação será realizada amanhã em local e horário ainda a serem confirmados”, completou a assessoria do SBT.

Veja a nota completa:

O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim. Luana não resistiu a paradas cardiorrespiratórias.

Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo (SP). Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Ela participou ainda da 6º edição do reality ‘Power Couple Brasil’ e era assistente de palco do “Domingo Legal” desde abril de 2023.

O SBT, a equipe do “Domingo Legal” e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares.

A cerimônia de cremação será realizada nesta quarta-feira, em local e horário ainda a serem confirmados.