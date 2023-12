SBT divulga o nome do novo programa de Regina Volpato, “Chega Mais”

Ao lado de Michelle Barros a apresentadora irá alegrar nossas manhãs a partir do final do mês de fevereiro de 2024.

Ai que tudo! O mistério finalmente acabou. nesta quarta-feira (13) o SBT revelou o nome do programa matinal que será comandado pelas maravilhosíssimas Regina Volpato e Michelle Barros.

O programa que deve começar a ir ao ar no dia 26 de fevereiro de 2024, das 9h às 13h30, se chamará “Chega Mais” e virá para movimentar de forma generosa a atual grade do SBT.

“Regina Volpato e Michelle Barros deixarão as manhãs do SBT muito mais especiais: Giro de notícias, dicas de saúde e bem-estar, tendências no mundo da moda e, claro, quando for próximo da hora do almoço, vai ter culinária também”, detalhou a emissora, que continuou:

“Programa com temas variados e debates sobre os assuntos mais importantes do dia. Um Soft News com matérias e discussões para informar e entreter a audiência de forma leve e impactante.”