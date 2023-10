Saulo Poncio é internado na UTI com quadro de embolia

O cantor foi levado ao hospital após passar mal e está internado na UTI não podendo receber visitas dos familiares e amigos

Saulo Poncio foi parar no hospital acreditando que estava infartando, mas a descoberta foi de outro problema. O artista deu entrada no hospital e acabou sendo diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca e segue em observação médica sem poder receber visitas na UTI.

“Na noite de terça-feira, Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaco. E, no momento, encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendas estão cancelados. Em breve traremos atualizações”, informaram.

O artista ainda cancelou todos os seus compromissos e sua agenda de shows. Melhoras!