Sasha Meneghel encara papel de Xuxa em ‘Xou da Xuxa’ para campanha do Mercado Pago

Campanha publicitária trouxe a tona o programa de maior sucesso da TV e teve direito a filha da apresentadora descendo da nave

Meus Deeeeeus! Alguém me belisca? Não, melhor não, se eu estou sonhando, não quero nem acordar. Sasha encarou o papel da mãe, Xuxa Meneghel, na época qie a loira apresentava o ‘Xou da Xuxa’. Trata-se da nova campanha da morena para o Mercado Pago com a ‘conta só para grandinhos’. Eu amei?

Sasha segurou muito bem o personagem, afinal, viveu com ele a vida toda, não teria alguém melhor para o papel do que a própria, concordemos, né?

No primeiro: “Oi gente”, eu já me teletransportei para a década que via o programa da loira com brilho nos olhos. Obrigado Sasha, meu coração segue mais quentinho depois dessa. Aloca!

Descer da nave foi o auge para mim, teve até Cláudia. Afeee! que tudoo.