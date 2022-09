Sasha Meneghel mostra que sabe e arrasa em look do Rock In Rio

Modelo e fashion designer mostrou que não brinca em serviço (Fotos: Vitor Pereira/AGNEWS)

Ai gente, é uma musa mesmo, viu? Já sou super fã de Xuxa, mas é impossível não falar do talento de Sasha com o mundo da moda. A mulher mostrou o seu poder na primeira noite do Rock In Rio em um look poderoso. Mesmo que o look trouxesse a referência do pretinho, as correntes prateadas transformavam a composição em um “nada básico”.

Foto: Vitor Eduardo / AgNews

A maravilhosa usou uma calça de couro fake para compor o look e deixar ainda mais com cara de rock, utilizando uma jaqueta estilo motoqueiro para trazer o ar rock n ́roll.

O ponto-chave da composição foi o top que funcionava como um colar, cheio de correntes e pontas. Sasha ainda arrematou o look com um cinto de corrente e botas de cowboy. Afe! Perfeitah!