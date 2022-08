Sarah Andrade e Lucas Viana não estão mais juntos

A ex-BBB afirmou que os dois têm personalidades muito fortes e jeitos de pensar diferentes um do outro

Cada casal que se separa, essa coluna ganha um novo tom de kikiki e fica intrigada com o motivo da separação, mas Sarah Andrade mata a cobra e mostra o pau. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, a ex-BBB disse que seu relacionamento com Lucas Viana chegou ao fim e ainda disse que foi motivado pelo gênio dos dois e formas distintas de pensar.

“Não estamos mais juntos. Tem muito amor envolvido, mas os dois têm personalidades muito fortes. Jeitos de pensar diferente sobre algumas coisas. Então infelizmente só o amor não segura relação. Mas continuamos com muito carinho um pelo outro”, contou Sarah.

Alguns internautas ainda investiram que os dois podem voltar a qualquer momento, pois nós sabemos que o vai e vem é real nos casais famosos.