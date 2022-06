Você sabe o que é o São João da Thay? O evento é apoiado pela UNICEF e arrecada doações para o Maranhão

Mais que uma festa, o São João da influenciadora é voltado para projetos do Maranhão com cunho nos direitos da crianças e dos adolescentes

Muitos não sabem, mas a influenciadora Thaynara OG é embaixadora da UNICEF e seu projeto do São João da Thay vai além de uma comemoração no Maranhão tendo intuito de ajudar os projetos ligados aos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, a festa arrecada fundos em benefício das atividades dos projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância.

Desde 2019, o projeto ganhou o olhar do direito das crianças e dos adolescentes no Maranhão. Esse ano a festa aconteceu na terça-feira (28) e contou com a presença de diversas personalidades famosas, principalmente Gkay, que fez a doação de 100 mil reais para os projetos desenvolvidos no Maranhão.

Em primeira mão, o projeto ajuda na capacitação dos serviços municipais de saúde, educação e assistência social de Bequimão, um município que enfrenta indicadores desafiadores para a educação das crianças. Também foi desenvolvido a Semana do Bebê Quilombola, que ajuda as famílias a aprenderem as necessidades de um bebê nos primeiros dias do nascimento.

A parceria com Thaynara ainda mobilizou os maranhenses diante das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e sífilis congênita, que podem afetar as crianças de forma direta.

Quero deixar meus parabéns para a influenciadora que usa suas redes e seus meios para o bem, gerando uma mudança significativa em seu estado. Thaynara, muita luz para você, que o São João possa crescer cada vez mais e que cada ano consiga abordar mais e mais temáticas tão importantes para a realidade das pessoas.