Sandy anuncia pausa na carreira: “Daqui a pouco estou aí”

Os fãs de Sandy foram às lágrimas quando ela fez o seu último show que marca um grande hiato em sua carreira no mundo da música. Ela anunciou que vai ficar por tempo indeterminado longe dos shows e que voltará no futuro, mas sem dar mais detalhes.

Com mais de 30 anos de carreira – incluindo a dupla com Junior e a carreira solo -, Sandy fez um discurso no palco sobre a importância da música em sua vida e também dos fãs. “Eu não faço música só para me curar. Parece que tem uma coisa maior, é uma coisa de inspiração, é uma coisa de um contato meu com o universo, sabe? Quando eu vejo vocês vibrando nessa mesma energia que eu, e vindo aqui, me dando o domingo à noite de vocês, isso não é pouco, é muito. E gente que veio de longe, isso faz tudo valer a pena. E eu não posso nem continuar falando, senão eu vou chorar e eu acabei de me tocar que esse é o último show de não sei quanto tempo”, afirmou.

E completou: “Isso aqui é muito especial para mim, saibam disso. Vocês são especiais para mim e eu me sinto muito honrada, muito lisonjeada de ter um lugar no coração de cada um de vocês. Obrigada, obrigada por dividirem esses momentos tão especiais comigo por tantos anos, obrigada por alimentarem o meu amor pela música, pela minha própria vida e existência, tudo o que eu faço e tudo o que eu acredito”.

No final da apresentação, ela voltou a agradecer e confirmou que voltará aos palcos depois da pausa. “Obrigada por serem tão especiais, por me entenderem e entenderem os meus momentos. Sei que às vezes não é fácil ser fã meu. Eu sei, mas a gente está junto, tá gente? Daqui a pouco eu estou aí. Muito obrigada, eu amo vocês!”, declarou.