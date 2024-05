Sandy anuncia dois shows no Espaço Unimed em São Paulo com renda 100% revertida em doações ao Rio Grande do Sul 

Uma das mais afinadas vozes do Brasil, Sandy, que viveu momentos especiais em sua trajetória artística e acaba de percorrer o país com sua turnê, é bem recebida por onde passa. A cantora acaba de anunciar dois shows na capital paulista nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, revertendo toda a renda em doações em prol do Rio Grande do Sul. As apresentações também marcam uma pausa por tempo indeterminado na agenda de shows da cantora. A venda de ingressos começa hoje (10), ao meio-dia, no site Ticket 360.

“Estou passando aqui para me unir a estes milhares, milhões de corações espremidos com tanta tristeza com esta devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei, fiz algumas doações, divulguei algumas maneiras de ajudar, mas senti que eu precisava e podia fazer mais. Eu estava para anunciar duas datas de shows, anunciar que vou fazer uma pausa dos palcos, e queria me despedir melhor do meu público, estar perto, dar um grande abraço sonoro. E aí resolvi ressignificar este momento e vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows em prol do Rio Grande do Sul. Estou vendo com a minha equipe a melhor forma de fazermos esse dinheiro chegar para as pessoas”, explicou Sandy por meio de um vídeo divulgado em seu perfil @sandyoficial, no Instagram.

Com cerca de uma hora e meia de espetáculo, sempre permeado por belíssima cenografia, cuidadoso desenho de luz e sonoridade impecável, o set list também fica à altura. A escolha sempre certeira das canções ecoam como “hinos” na plateia contagiada. Sucessos como “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Areia”, “Respirar”, “Pra Me Refazer”, “Perdida e Salva”, “Pés Cansados”, canções que ganharam versões especiais na voz de Sandy, como “Lugar ao sol”, de Charlie Brown Jr., e algum hit da época de “Sandy e Junior”, são exemplos de momentos que nunca podem ficar de fora.

Para mais informações, acesse www.sandyoficial.com.br.

Show: Sandy no Espaço Unimed

Data: 15 e 16 de junho de 2024 (sábado e domingo)

Abertura da casa: 19h (15/06/2024) | 18h (16/06/2024)

Início do show: 21h (15/06/2024) | 20h (16/06/2024)

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 12 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Setor Platinum: R$ 620,00 (inteira) e R$ 310,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 580,00 (inteira) e R$ 290,00 (meia) | Setor Azul: R$ 440,00 (inteira) e R$ 220,00 (meia) | Setores A,B, C e D: R$ 340,00 (inteira) e R$ 170,00 (meia) | Setores E, F, G e H: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Setores I,J E K: R$ 240,00 e R$ 120,00 (meia) | PCD: R$ 120.00 | Camarote A: R$ 520,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 420,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.