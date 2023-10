Sandra Annenberg se joga na dança com Ivete Sangalo (Tik Toker?)

A jornalista postou um vídeo tentando acompanhar a apresentadora e cantora na dança de uma música de Ivete

Veveta tem o molejo e já é uma artista consagrada, mas e Sandra Annenberg, tem? A jornalista publicou um vídeo ao lado da cantora e apresentadora tentando acompanhá-la na dança. Annenberg participou do programa ‘Pipoca’ e nos bastidores as duas se jogaram juntas na diversão.

O vídeo foi parar no Instagram e no trecho Ivete tenta ensinar a coreografia de sua música ‘Se Saia’. A apresentadora do Globo Repórter tenta acompanhar a artista, bastante animada.

“Gente, eu bem que tentei… mas o importante é se divertir, né não? Obrigada Veveta pela aula!”, escreveu a jornalista na legenda da publicação.