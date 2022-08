Sandra Annenberg e Ernesto Paglia se despedem da filha em Nova Iorque

De tão discretos que são, muita gente nem sabem que eles são casados e ainda têm uma filha. Na tarde de ontem, 26, a jornalista Sandra Annenberg postou uma foto com a filha Elisa e o marido, o também jornalista Ernesto Paglia. A jovem, de 19 anos, vive nos Estados Unidos desde o ano passado, onde cursa a faculdade de Artes Cênicas.

Em suas redes sociais Sandra compartilhou o momento de despedida com os seguidores, ela estava em terras americanas visitando a filha, com a companhia do marido: “Hora de dizer tchau de novo… deixo meu coração… Te amo mais do q tudo, Filha! Cuida da minha vida, ou seja, de vc!”, escreveu a jornalista.