Sandálias usadas por Steve Jobs são leiloadas por R$1,1 milhão

Fundador da Apple teve suas sandálias Birkenstock, usadas entre 1970 e 1980, leiloadas no domingo (13)

E quem disse que não temos interessados nos ítens pessoais de Steve Jobs? O fundador da Apple deixou as duas sandálias Birkenstock no mundo para fazer mais dinheiro ainda. O ítem foi leiloado no último domingo (13) pelo valor de US$218.750, aproximadamente R$1,1 milhão.

O acessório usado pelo fundador da marca mais famosa e valiosa dos últimos tempos ainda tem as marcas de uso que ocorreram nas décadas de 70/80.

A expectativa era de que o par de sandálias fossem arrematados pela bagatela de US$60 e US$80 mil, mas depois de 19 lances a coisa ficou ainda mais séria.