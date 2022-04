Sandália usada por Virgínia no Carnaval chega a custar mais de 10 mil

“Não existe pé hoje e sono é mato”, declarou a empresária na legenda da foto que mostra o item de luxo

It´s Versace, bitch! Virginia Fonseca foi curtir o camarote em grande estilo, e sua sandália pink deu o que falar, alguns famosos até pediram a sandália da loira emprestada, prometendo devolver direitinho depois de usar.

Trata-se da nova queridinha dos famosos da marca italiana Versace. A sandália Triplatform de cetim rosa com salto de 16 centímetros é da nova coleção da marca, que aposta na volta dos anos 80. Uau! Vale lembrar que a musa tem 1,67, com a sandália ela garante seus 1,80.

A sandália, que já foi usada pela cantora Dua Lipa, chega no Brasil com preço de mais de 10 mil reais (R$ 10.564), no site da Farfetch. Virgínia completou o look com uma bolsinha da Chanel jeans, o look é sustentado por poucas, porque ali já dava metade do PIB brasileiro.

Sandália Versace na Farfetch (Foto: Reprodução)

Vou entrar na fila de espera por essa sandália também, será que cola, Virgínia?