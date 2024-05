Samuel de Assis já pegou metade do elenco de Rensga Hits

Genteee, tô completamente de cara com esse babado que acabou de chegar no meu Whatsapp. Durante os ensaios do Dança dos Famosos, parece que estava rolando um “Verdade ou Consequência” entre a galera.

E bom que o ator Samuel de Assis tentou espacar da brincadeira, mas falhou miseravelmente ao ser encurralado no vestiário. Em seguida, o artista cedeu e pegou um dos papeizinhos com a seguinte pergunta: “Fale um famoso que você já pegou e ninguém sabe”. O moço levou uma vida para responder. Nossa Samuel, foram tantos assim?

Então, ele simplesmente jogou na mesa que já pegou metade do elenco do Rensga Hits onde ele interpreta o segurança Kevin. E quem ele ficou do elenco?? Pois bem, tá aqui os nomes: Alice Wegmann , Lorena Comparato e Alejandro Claveaux.