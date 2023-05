Samuel de Assis, Ben de Vai na Fé, abre o jogo sobre sapiossexualidade: “Mentira”

Em entrevista para a revista Quem, o ator desmentiu os boatos de que teria se definido quanto a sua sexualidade, se atraindo por pessoas inteligentes

Samuel de Assis sempre é muito discreto quanto a sua vida pessoal e sua vida amorosa não fica de fora do jogo. O ator que ficou ainda mais famoso por seu personagem em Vai na Fé, desmentiu os boatos de que seria sapiossexual. Em entrevista a Quem ele negou que tenha interesse apenas em pessoas inteligentes, com um nível intelectual alto.

“Isso é uma mentira absurda que lançaram. Eu não sei nem o que significa isso, na verdade. Não sei como isso foi lançado. O que me perguntaram uma vez foi o que a pessoa precisa ter para me atrair e eu disse que a pessoa precisa saber de si”, iniciou.

Ele ainda completou: “Se for uma pessoa que está em tratamento psicológico, ela já está com meio caminho andado para me conquistar. Acho que é isso. Foi só isso que falei, mas não sei o que isso tem a ver com sapiossexual. Não sei nem o que é isso”, disse ele.