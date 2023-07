Samara Felippo relata racismo em voo na Europa

A atriz usou suas redes sociais para denunciar um caso de racismo que aconteceu com ela em um voo da Espanha para Portugal, uma senhora reclamou do protagonismo negro na TV

Habla mesmo! Samara Felippo não ficou calada diante do caso de racismo que ocorreu em um voo que ela pegou da Espanha para Portugal. Nele, uma senhora elogiou a atriz pelo seu papel em, ‘Chocolate com Pimenta’, mas não deixou de reclamar do protagonismo negro na TV.

“Mas agora eles só colocam pessoas pretas pra fazer novela’. Congelei e, ao mesmo tempo, meu rosto começou a queimar. Eu disse de supetão: ‘Que bom né!???’ […] Você é!!! R*cista! Com certeza e acredite que cada vez mais as pessoas negras vão estar na televisão”, contou a atriz, que logo recebeu um pedido de desculpas da filha da mulher.

Ela ainda completou: “Avisa a sua mãe que tenho duas filhas pretas. Graças a essas pessoas pretas que estão cada vez mais nas novelas, elas se sentem pertencentes e representadas”, rebateu.