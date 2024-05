Samara Felippo diz que Leandrinho ocultou patrimônio para não pagar a parte dela em venda de imóvel

A treta de Samara Felippo e Leandrinho é bem mais em baixo, mas o que eu amo é que a atriz cobra o jogador nas redes sociais e não tem papas na língua para expor a situação. A musa revelou que Leandrinho tem “buscado ocultar de diversas maneiras” seu patrimônio para justificar uma suposta falta de condição de pagar os valores que deve à atriz.

De acordo com Ancelmo Gois, do O Globo, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio online das contas bancárias no nome de Leandro Mateus Barbosa. Nesta terça (28), o mesmo periódico afirmou, com base na defesa da atriz, que a decisão é uma tentativa de recuperar “ativos que nem sempre estão registrados em nome do ex-jogador”. No entanto, até o momento, ainda segundo a defesa, a medida ainda não foi concretizada.

“A decisão de bloqueio de bens é apenas uma entre muitas tentativas de congelar ativos que nem sempre estão registrados em nome do ex-jogador Leandro Barbosa. Até o momento, no entanto, essa medida ainda não foi concretizada. É evidente que há um patrimônio, o qual ele tem buscado ocultar de diversas maneiras. Nosso compromisso é fornecer evidências que comprovem essa ocultação de patrimônio, a fim de que a juíza autorize medidas assertivas para o pagamento da dívida. Ressaltamos nosso compromisso absoluto com a confidencialidade de todas as informações necessárias, inclusive para preservar o bem-estar das filhas”, escreveram os advogados de Felippo.