Atriz sempre deu declarações polêmicas e não ficou calada diante ao caso de Klara Castanho

Samantha Schmütz apanha, apanha, apanha e parece que não aprende a lidar com a mídia de uma forma amigável. Ok, entendo que o caso Klara Castanho coloca à prova muita coisa, mas violência não se combate com violência.

A atriz usou suas redes sociais para se pronunciar diante ao caso, mas acabou por ofender e atacar Léo Dias e Antônia Fontenelle.

“Estou muito arrasada com todos os tipos de violência sofrida por ela [Klara], pois além da sexual, ela continuou a ser violentada por seres malignos que fazem tudo por dinheiro e 15 minutos de fama, a vida da gente não é reality show não, seus vagabundos desumanos… Jornalista de merda, cachorra sarnenta… Seres deploráveis… Não podemos dar Ibope”, escreveu a morena.

Vai com calma Samantha, sabemos o que é ser rejeitada pelo público e como isso pode afetar sua carreira, então vamos com calma, ok?