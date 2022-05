Nota dó! Samantha Schmütz continua desdém com Juliette, que ganha apoio de Gabi Spanic, a Paola Bracho!

A humorista está se achando tão engraçada e divertida com essa situação toda né?

Já que Samantha Schmütz é cantora, digo a ela que dou nota dó! Sinceramente ela está passando dos limites pra querer palco! Nesta terça-feira, (17), ela debochou de toda a defesa dos famosos e fãs por Juliette com um… enxaguante bucal!

A atriz/cantora/humorista/se acha/ninguém aguenta postou um story de um perfume que viu na França que se chama “Eau de Bouche”. Nossa, quem aguenta? E ainda postou toda plena ouvindo uma música em seu quarto de hotel enquanto na verdade está passando muita vergonha com toda essa caricatura. Quando ela mudou de Juninho Play para esse papel ridículo hein?

Mas Juliette está podendo, meu amor! Ela ganhou o apoio de ninguém mais, ninguém menos que Paola Bracho! Ou melhor, Gabi Spanic! Em uma caixinha de perguntas, um seguidor pediu a atriz apoio a cantora e ela respondeu com um versículo da Bíblia e um recadinho: “Quanto mais humildemente servirmos aos outros, maiores seremos. Para ser grande é preciso servir aos outros, porque quem se acha grande será humilhado; e os que se humilham serão exaltados. Juliette, siga adiante linda”. AH SAMANTHA, AGORA ACABOU PRA VOCÊ HEIN?

Juliette ganha apoio de Spanic (Foto: Reprodução)

O que mais me choca em toda essa história é que a Juninho Stop — porque alguém precisa para-la — fez comercial com Juliette e ainda postou stories e vídeos com ela. Será que a ex BBB brilhou mais que ela ou algo do tipo para tanto recalque? Juliana Paes, se um dia te critiquei, perdão!