Samantha Schmütz reconhece o erro e pede desculpa para Juliette

“Joguei minha frustração na Juliette”, disse atriz com a voz embargada

Finalmente veio aí as desculpas de Samantha Schmütz para a ex-BBB Juliette. A morena está em Cannes e foi estudar a arte direto da fonte, mas não se livrou dos ataques nas redes sociais dos fãs da cantora, que a fez refletir e se retratar sobre o comentário que duvidava do potencial artístico da vencedora do BBB.

“Tô passando aqui, gostaria de ter vindo antes, mas precisei refletir, precisei chorar para entender que meu comentários foi super infeliz, foi carregado de ódio, de mágoa e falta de empatia para uma pessoa que só faz o bem para o Brasil. Tem pouquíssimo tempo de carreira, mas é artista sim, está cantando tem seus fãs”, iniciou Samantha.

Através do seu Instagram, Samantha Schmutz reconhece erro e pede desculpas por comentário contra Juliette: “precisei entender que foi super infeliz e carregado de ódio e mágoa com uma pessoa que só faz o bem pro Brasil.” pic.twitter.com/One7mcZJy8 — BCharts (@bchartsnet) May 18, 2022

A atriz não deixou de falar que o meio artístico está muito bagunçado, alfinetando a contratação de Jade Picon na Globo. “Estou super triste, eu aprendi, pode ter certeza com isso. Fiz esse comentário porque em algum lugar me tocou, nossa indústria está muito bagunçada, joguei minha frustração na Juliette, é muito difícil ser artista independente”, disse a morena.

Podemos declarar paz no mundo artístico? Por mim sim, Samantha demonstrou ter colocado a cabeça no lugar e a gente entende que o ranço foi remanejado. Abafa!