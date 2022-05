Samantha Schmutz foi expulsa do Camarote do Rio por fumar maconha

Atriz ainda tentou se esquivar dos seguranças indo para frente do palco, de acordo com Léo Dias

A encrenqueira do momento, Samantha Schmutz, tem dado confusão e não é de agora. De acordo com o jornalista Léo Dias, a famosíssima humorista foi expulsa do Folia Tropical no carnaval fora de época deste ano por fumar maconha. Vai segurando…

Tudo aconteceu durante o desfile das campeãs, que aconteceu no dia 30 de abril, o jornalista informou que Samantha estaria fumando maconha na parte interna do camarote, onde acontecem os shows. A situação ficou difícil de suportar, afinal fumar em local fechado é proibido e disso todo mundo sabe.

Mesmo com o segurança pedindo para que ela apague o cigarro da paz, Samantha ignorou o fato de que estava errada, obrigando o profissional que chame ajuda para informar que ela estava sendo expulsa da festa.

A atriz chegou a correr para frente do palco para tentar escapar dos seguranças, mas foi pega e para não ser tirada da festa decidiu apagar o cigarro.

Essa não é a primeira vez que vemos Samantha envolvida em polêmicas, né? Juliette foi só a coadjuvante nessa história toda. Melhore, dona Samanatha.