Sam Smith é vítima de comentários gordofóbicos e homofóbicos: “Alguém cuspiu em mim na rua”

Novo trabalho do cantor ‘Gloria’ foi marcado pelo lançamento do vídeo ‘I’m Not Here To Make Friends’

Xiii gente, eu já sabia que isso poderia acontecer, porque a sociedade só aceita gays padrões heteronormativos. Sam Smith vinha prometendo entregar uma nova estética em relação a sua imagem e não só prometeu como cumpriu, entregando tuod que a gente queria ver em ‘I’m Not Here To Make Friends’, acontece que ele tem sido alvo de diversos comentários gordofóbicos e homofóbicos. O vídeo está cheio de comentários ruins e além disso, a taxa de pessoas que não gostaram do vídeo é alta. Alguns ainda disseram que gostava quando ele era “menos gay”. Oi? “Acho que todos os únicos pontos negativos na luta foram na minha vida pública e no meu trabalho. Só a quantidade de ódio e merda que veio até mim foi simplesmente cansativo. Estava na porra do noticiário. Alguém cuspiu em mim na rua. É louco”, disse o cantor para o ‘Apple Music 1’.