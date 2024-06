Salão da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes acaba de desabar em Dom Pedro de Alcântara

Amores, estava num papo por facetime com uns amigos lá do Rio Grande do Sul para saber se estão todos bem, já que a meteorologia havia emitido um alerta de fortes chuvas no estado gaúcho. Parece que um santuário religioso de Dom Pedro de Alcântara, uma cidade próxima de Torres, localizada no Litoral Norte Gaúcho, acabou desabando no fim da tarde deste domingo (16). Isso tudo aconteceu no Santuário Nossa Senhora de Lourdes devido as volumosas chuvas que atingirem o Estado desde sábado (15). Não houve feridos no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Torres, que atendeu a ocorrência.

Nos vídeos que estão circulando pelas redes sociais mostram momentos depois do desabamento. Pessoas em aparente estado de pânico afirmam que estavam no interior do santuário, mas que conseguiram sair em tempo. “Faltando dois minutos para a missa veio tudo abaixo”, relata um homem no vídeo.

Toda a estrutura do santuário foi danificada. Um veículo ficou sob os escombros.