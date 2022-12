Saída de Pétala gera confusão entre peões e internautas

Colegas de confinamento não souberam bem o que aconteceu na saída da influenciadora, se ela foi chamada ou se pediu para sair

Xiii gente, depois da saída de Deolane do reality parece que os participantes da Fazenda ficaram com a cabeça bem lelé. Assim como os internautas, os peões não entenderam se Pétala tinha sido chamada para sair ou se tinha pedido para ser tirada da edição da Fazenda 14. O que eu sei é que a confusão estava me deixando maluca, porém rendendo muitas fofocas.

Não tivemos muitas explicações sobre a saída de Pétala, assim como os amigos de confinamentos, que começaram a criar histórias sobre a saída da influenciadora. Moranguinho ainda acreditou que a própria produção teria chamado Pétala para uma conversa.

Tudo aconteceu de forma contrária de como foi com Deolane, em que tudo foi bem explicado. Precisamos concordar que as situações eram diferentes, claro…