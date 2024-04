Saiba tudo sobre o “De Férias com o Ex Diretoria” 

Genteee, vem aí uma versão do “De Férias com o Ex” com veteranos do reality. Nesta quinta-feira (18), tanto a MTV quanto a Paramount+ anunciaram o “De Férias com o Ex Diretoria”, nessa nova versão iremos ver grandes personalidades já conhecidas da audiência para viverem férias inesquecíveis em uma praia paradisíaca e ainda teremos ex-BBBs e ex-Fazenda no rolê.

O cenário dessa nova temporada inédita será em Maragogi (AL). E teremos ex-BBB, ex-Fazenda, ex-bailarina do Faustão nesse elenco! Mas essas “férias” podem ser interrompidas a qualquer momento com a chegada repentina de alguém do passado. É garantia de barraco, pegação, chororô, música, festa e muita diversão para o público.

Desta vez, um prêmio no valor de R$100 mil reais estará em jogo: o melhor ex da temporada vai levar essa bolada pra casa e será eleito o CEO da temporada. O reality é produzido pela Floresta, e estreia em breve, na MTV Brasil. Confira o elenco completo:

Vini Büttel

Influenciador digital e modelo. Já foi eleito Mister Espírito Santo e participou dos realities “A Casa” (2017), na Record, e “De Férias com o Ex” (2018), na MTV Brasil. Em 2022, foi um dos integrantes de “A Fazenda 14”, também na Record

Stéfani Bays

Impossível não lembrar da Teté, né? A gaúcha é maquiadora e influenciadora digital. Ela já participou dos realities: “De Férias com o Ex Brasil” (2019), “De Férias com o Ex Brasil: Celebs” (2019) e “A Fazenda 12” (2020).

Igor Freitas

Modelo e influenciador. Participou dos realities “Are You the One? Brasil”, “Super Shore” e “De Férias com Ex”, da MTV. No ano passado, foi um dos integrantes do “Paiol” de “A Fazenda 15”, mas não venceu a votação popular e ficou fora do elenco fixo.

Lumena Aleluia

DJ e psicóloga. Em 2021, integrou o elenco do “Big Brother Brasil”, no grupo Pipoca, e um ano mais tarde, causou em “De Férias com o Ex Caribe Salseiro VIP”

Escarião

Conhecido pelo nome artístico Escarião, Luiz Fernando Escarião Barreto é cantor, compositor e youtuber. No ano passado, ele integrou o time do “De Férias com o Ex Salseiro VIP 2”.

Nakagima

O surfista profissional integrou o elenco da sexta e sétima edições do “De Férias com o Ex: Celebs”. Na sua segunda participação no De Férias, ele causou horrores ao abandonar a suíte master. Em 2022, ele venceu o “Ilha Record 2” e levou o prêmio de R$ 5oo mil.

Maju Mazalli

Natural de Marília (SP), ela explodiu nas redes sociais após a participação na segunda temporada do “De Férias Com o Ex Brasil”.

Martina Sanzi

Ficou conhecida em 2018, quando participou na terceira temporada do “De Férias com o Ex Brasil”, e ela entrou como ex do Vini Büttel.

Fagner

DJ e modelo, Fagner também trabalha como influenciador digital e ganhou destaque na polêmica participação no “De Férias com o Ex Brasil”, em 2020 – formando um triângulo amoroso com Gabi Prado e Raissa Castro.

Lis Aguiar

Trabalha como influenciadora digital e empresária. Ela é irmã gêmea da modelo Luana Aguiar, estuda nutrição e integrou o ballet do Faustão em 2022, em que ficou por um ano. Lis participou da primeira edição do “De Férias com o ex Brasil”, em 2016. Recentemente, ela foi apontada como affair do jogador Vini Jr.

Lhuis Mattos

Formando em jornalismo, ele é apresentador, DJ, criador de conteúdo digital e repórter. Lhuis participou do “De Férias Com o Ex Brasil: Celebs 2”, como ex de Rico Melquiades.

Cleber Zuffo

Entrou na quarta temporada do “De Férias com o Ex Brasil”, e causou comoção entre os telespectadores após ser eliminado.