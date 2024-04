Saiba quem é o jogador de futebol que Pabllo Vittar ficou

Genteee, olha só esse babado fortíssimo que a Pabllo Vittar soltou no programa “Sabadou com Virgínia”, que foi ao ar no último sábado, 20. Durante o programa do SBT, a cantora decidiu abrir o jogo em relação á sua intimidade e contou que teve um caso com um jogador de futebol famoso e deu alguns detalhes sobre o affair.

Depois de ser questionada sobre a pessoa mais famosa com quem já ficou, a drag queen respondeu: “Eu posso falar a profissão porque tem várias pessoas, mas o nome eu não posso falar, gente”

Em seguida, ela disparou: “A profissão é jogador de futebol. Joga aqui no Brasil, mas não no time do Brasil”. E completou: “É mais alto que eu”.

Na sequência, Virgínia insistiu e questionou: “Qual o time?”. E ela rebateu: “Ai, gente. Aí vocês me colocam numa situação…”.

Essa declaração da artista foi mais que o suficiente para que muitos internautas começassem a dar seus palpites a respeito da identidade do jogador de futebol misterioso. Nomes como Leo Pereira, Cássio e Pedro Raul foram alguns dos citados pelos internautas.

Mas, na tarde deste domingo (21), o Portal Leo Dias descobriu de quem era é o tal jogador que ficou com a drag.

E o jogador misterioso é o zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos, e atua na França pelo US Ivry, primeiramente migrando em times do interior paulista. O atleta também teve sua passagem pela Europa, atuando em clubes portugueses e gregos, e retornou para o Brasil em 2020 para vestir o manto São Caetano e posteriormente retornou à Europa. Ele também já se relacionou com Jojo Todynho e Karol Conká.