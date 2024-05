Saiba quanto Madonna vai ganhar para cantar em Copacabana

Ancelmo Gois matou a cobra e mostrou o pau para as fofoqueiras do Itaú que estavam falando sobre o cachê da diva pop para a sua apresentação na Praia de Copacabana. O jornalista do O Globo, contou que ela vai receber cerca de 17 milhões de reais para subir no palco na América do Sul e não tem medido esforços para fazer o seu show histórico.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.