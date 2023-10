Saiba qual o sexo do sexto bebê de Juliano Cazarré

O chá revelação do bebê número 6 do ator reunido com esposa e filhos foi feito através das redes socias para seus seguidores.

Minhas lindezas, nesta quarta-feira (6) o ator Juliano Cazarré fez o chá revelação do seu sexto bebê e vai aí o quarto menino da família. O artista se reuniu com os filhos e a mulher, Leticia Cazarré, para obter o resultado e o grande momento da descoberta foi compartilhado nas redes sociais com seus seguidores. O ator que está no ar na novela Fuzuê questionou as apostas de cada membro da família em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. O ator e sua mulher acreditavam que seriam pais de uma nova menina. O sexo masculino foi revelado por meio de confetes azuis, que estavam dentro de um balão.

“Menino ou menina? Hora de descobrir. Façam suas apostas…”, legendou o artista. “É mais um menino”, completou.