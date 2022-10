Saiba qual foi o último pedido de Susana Naspolini para Maria Beltrão: “Vou cumprir”

Jornalista emocionou os seguidores ao contar detalhes do seu encontro com a colega de trabalho antes de sua morte

Maria Beltrão levou os seus seguidores aos prantos depois de prestar homenagens à colega de trabalho Susana Naspolini, que faleceu vítima de câncer. A jornalista ainda relatou que no último encontro das duas ela lhe fez um pedido especial o qual ela diz que vai cumprir.

“Vou fazer de tudo pra cumprir a promessa que te fiz. Pode me cobrar no nosso encontro celeste. Te amo. Foi uma honra ter escrito o prefácio do seu livro ‘Terapia com Deus’. Vou precisar muito desse terapeuta agora (e sempre). Amém”, escreveu.

Maria não deixa de demonstrar como a amizade de Susana foi importante para ela. “A foto é de 15 de junho, a última vez que estivemos juntas ‘presencialmente’ ou qualquer outra palavra que destaque o aspecto físico da nossa existência. Seguimos juntas, minha amiga, porque nascemos para a eternidade”, disse.