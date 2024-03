Saiba qual foi o livro que Dona Dea deu a Yasmin Brunet e não foi ao ar

Contei para você que Dona Dea meteu o fumo em Yamin Brunet diante de sua postura com Davi dentro do BBB 24. O que a gente não sabia é que a comentarista do Domingão com Huck deu um livro de presente para a modelo aprender a lidar com o racismo estrutural.

O livro em questão chama-se ‘Macacos’, de Clayton Nascimento. De acordo com o Google Books, O texto é um monólogo em 9 episódios e 1 ato, de Clayton Nascimento, aborda, a partir de episódios de racismo, nos quais a palavra “macaco” é usada como forma de denúncia do racismo estrutural na sociedade.

Dea ainda usou suas redes sociais para indicar o livro aos seus seguidores, pedindo que seus seguidores comprem o livro para combater o racismo.