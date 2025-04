Saiba mais sobre o novo projeto social da Kelly Key, o Kiala FC

Genteee, estou aqui tomando um matezinho gelado com limão após ter dado duas voltas de bike pela orla do Leme, quando recebo um áudio de uma amiga minha de Angola comentando sobre um projeto que a Kelly Key tem por lá.

Acontece que a cantora tem um projeto social que une futebol e educação, o Kiala FC, iniciativa que ela fundou ao lado do marido, Mico Freitas após se mudarem para Angola em 2023. O compromisso de Kelly com essa iniciativa tem como seus principais valores, a disciplina, esporte e solidariedade, enquanto se adapta à vida no país africano.

Sabemos que a Kelly Key é uma pessoa bem marcante na internet, onde ela compartilha sua paixão por exercícios físicos quanto os passos de seus filhos. Artur, apelidado carinhosamente de Tuca, é o caçula de três herdeiros da artista. Sua primogênita, Suzanna Freitas, de 24 anos, é fruto de seu relacionamento com o cantor Latino, enquanto Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur são filhos de seu casamento com Mico Freitas, empresário angolano. A mudança para o continente africano marcou uma nova fase na vida dela, que deixou o Brasil para acompanhar os negócios familiares do marido e apoiar vários projetos sociais no país.

O Kiala FC, um clube voltado para a formação de jovens atletas, é um dos destaques recentes. Esse projeto foi criado em 2024 e seu principal objetivo é oferecer oportunidades para crianças e adolescentes por meio do esporte, com foco em educação e desenvolvimento pessoal.

A iniciativa tem ganhado relevância, conseguir fechar algumas parcerias internacionais, como a recente colaboração com o Flamengo, que visa captar talentos angolanos para suas categorias de base.