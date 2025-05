Saiba mais sobre Mari Fernandez, a sertaneja que emocionou a web com a música que compôs para a sua avó

Gente, estou aqui fazendo um esquenta no barzinho de Botafogo antes de ir encontrar meus amigos lá no Sambay, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Leme sobre a Mari Fernandez.

A cantora ficou bastante emocionada ao compor uma música para a sua amada avó, que já é falecida. Em suas redes sociais, Mari publicou algumas fotos e vídeos nesta última quinta-feira (15) mostrando o seu processo de escrita para a canção.

“No dia 7 de abril, às 7h48 da manhã, foi o dia que usei meu dom para escrever uma das músicas mais lindas que já fiz na vida”, começou ela na legenda.

“Música é isso, sentimento em melodia, né? Eu sinto muito sua falta, vó. Não existe um dia se quer que eu não lembre de você, do seu sorriso, do quanto você sempre cuidou de mim, acreditou em mim e sempre foi por mim”, escreveu a cantora.

“Queria muito ter você aqui do meu lado ainda, queria que você tivesse visto meus primeiros shows, que você tivesse marcado presença na gravação de todos os meus projetos, queria poder chegar de um show e ter o seu abraço. Com certeza a minha vida com você seria muito melhor”.

“Sei que você está olhando por mim e sei também que, além de estar olhando por mim, você está sempre me guiando para o melhor caminho. Eu prometo para você que todos os dias irei melhorar cada vez mais como pessoa só para te orgulhar. Você é meu mundo e para sempre eu vou te amar!”, finalizou.

Mari Fernandez começou sua carreira como compositora aos 15 anos em sua cidade natal, no interior do Ceará. Assim que terminou os estudos, aos 18 anos, ela se mudou para a capital do estado, Fortaleza, para tentar alcançar o sucesso com suas letras.

Em pouco tempo na cidade, Mari conseguiu chegar a artistas consagrados no forró e no piseiro — como Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. No ano de 2024, ela passou a ocupar o primeiro lugar do ranking entre os artistas de forró mais escutados no YouTube, superando grandes nomes do gênero.

Além disso, Mari disse numa entrevista recente que está migrando para o sertanejo e que está sendo bem recebida pelos artistas que já estão estabelecidos no universo caipira e, ainda, que eles estão facilitando a transição entre os gêneros musicais.

O interesse dela pelo gênero musical veio atrás de suas parcerias com importantes nomes do sertanejo como Murilo Huff, Guilherme & Santiago, César Menotti & Fabiano, Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme e Lauana Prado.