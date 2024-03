Saiba como uma jovem de 19 anos que tem sua carteira de trabalho assinada há 27 anos

Olha gente, devo confessar a vocês que inicialmente quando soube desse babado, eu pensei “queria eu já ter 27 anos já assinados na minha carteira de trabalho” e vocês devem estar pensando o mesmo que eu sei, tá? Mas para a Isabela Cavalcante Almeida, a situação é bem diferente.

Ao descobrir o problema, o jovem entrou em contato com a empresa Chavelândia, de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná e a única resposta deles para ele foi”Erro de sistema”. Segundo o portal G1, a empresa disse ainda que não sabe ao certo o que poderia ter causado tal equívoco.

Tudo isso começou depois que Isabela Cavalcante Almeida, uma carioca de 19 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra que ela está registrada na empresa. Até essa sexta-feira (8), o vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações.

A jovem contou que ao checar a carteira de trabalho, constava como se ela estivesse trabalhando desde 1997, só que ela nasceu em 2004. A loja de chaves e carimbos, em Foz do Iguaçu, fica a quase 1,5 mil quilômetros de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a jovem mora.

Desde a descoberta, ela tem vivido uma verdadeira peregrinação para tentar corrigir essa falha. Foram pelo menos dez tentativas, tanto por telefone quanto pessoalmente, em diversos órgãos públicos. Mas até agora, nada foi resolvido.

E com a anotação errada ainda está ativa na carteira de trabalho, a jovem tem receio de não conseguir ser registrada por outra empresa quando surgir uma vaga de emprego.