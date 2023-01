Saiba como foi o retorno de Fred Nicácio para o BBB

Depois da eliminação de Marília ele chegou dentro do carro que fazia parte da prova do líder

O médico da edição voltou grandão para o jogo e em grande estilo. Depois da eliminação dolorosa de Marília, o médico foi colocado dentro de um carro no jardim da casa enquanto os participantes esperavam Tadeu Schmidt dar os comandos. Fred apareceu sentado no banco do motorista e a emoção falou por si.

Os brothers gritaram e abraçaram o médico, claro, eles não sabem o quanto o jogo deles pode estar comprometido e do que ele sabe enquanto esteve no quarto secreto.

“Eu voltei! Aqui é o meu lugar! Obrigado Brasil, que me colocou aqui de novo! O príncipe voltou coroado!”, disse ele.