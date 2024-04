Saiba como foi a chegada de Matteus no Alegrete e de Isabelle em Manaus

Gente, o BBB 24 pode ter acabado, mas para os finalistas ainda tem muita festa para os finalistas Davi, Isabelle e Matteus nesse final de semana.

Pois, nesta manhã deste sábado (20), o nosso querido gaúcho Matteus voltou para Alegrete e foi recebido de braços aberto pela sua família e uma legião de fãs. O vice-campeão do BBB 24 teve sua chegada acompanhada de perto por uma equipe da afiliada da TV Globo, e, assim que retornou ao Rio Grande do Sul, a primeira coisa que fez foi abraçar a avó, dona Neuza França.

“É o melhor abraço do mundo”, disse ele, muito emocionado, “Minha avó sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Ela sabe de todas as dores, de tudo que a gente já passou.”

“Momentos complicados, conturbados. E hoje estar vivendo isso aqui, com todas essas pessoas maravilhosas”, completou o brother, enquanto era recebido sob uma uma chuva de aplausos.

Já a nossa Cunhã Poranga, Isabelle foi rodeada por fãs assim que desembarcou em Manaus ainda no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Neste sábado (20), o perfil da finalista fez um live para transmitir o momento da sua chegada.

Terceira colocada no BBB 24, Isabelle sempre falou com muito orgulho de Manaus, no Amazonas durante seu confinamento no reality, e por isso, a volta da cunhã, estava sendo aguardada pelos fãs. No seu voo para a capital amazonense, a cunhã foi homenageada pelos passageiros ao entrar na aeronave. E ao chegar, os fãs fizeram um tumulto no aeroporto, cercando a cunhã para tirar fotos com ela. Os bois Garantido e Caprichoso também estavam a espera da Isa.