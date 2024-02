Saiba como anda a popularidade de Bia no Brás

Meus amores, acabei de saber por uma amiga que mora em São Paulo que alguns membros da equipe da participante do BBB 24 Beatriz Reis foram fazer um levamento da torcida dela lá no Brás, aonde a nossa sister trabalhou como vendedora durante muitos anos.

Confesso para vocês que a ideia foi muito boa, pena que, na prática, a decepção veio com força. Contrariando todas as expectativas da equipe, a resposta de uma mulher para quem ela torcia no programa surpreendeu e muito: “Davi”, respondeu ela, sem hesitar.

E quando o apresentador perguntou se a mulher tinha coragem de assumir a torcida nele para a equipe de Bia, a senhora bateu o pé e afirmou que a atual Líder do BBB 24 estava “em segundo lugar” em seu pódio de favoritos do reality.

E essa mulher não foi a única quem declarou sua torcida para o motorista de aplicativo no vídeo, tá amores? Um outro entrevistado pela equipe de Bia, afirmou torcer para ela e para o baiano.

Apesar disso, os depoimentos elogiando Bia não faltaram entre os comerciantes e consumidores da região. Teve quem disse que já a conhecia do Brás e que ela era igual ao que está sendo no BBB 24.