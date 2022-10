Sai fake: Usuários do Instagram relatam contas suspensas

Plataforma ainda não se pronunciou, mas usuários acusam suspensão de contas de usuários que não postavam há algum tempo na plataforma de fotos

Péssimo dia para as minhas leitoras fanficqueiras que têm uma conta fake para olhar a vida alheia. Usuários do Instagram começaram a reclamar que algumas contas foram suspensas do Instagram. De acordo com o G1, as reclamações surgiram em pelo menos 7 países: no Brasil, Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.

Diversas contas grandes reclamaram que o número de seguidores baixou, principalmente as contas que utilizam o Instagram como ferramenta de trabalho.

Segundo o Downdetector, a plataforma já tinha recebido mais de 1.200 reclamações às 11h da manhã. As más língua dizem que a situação é para diminuir o número de contas fake na rede.