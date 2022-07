Sabrina Sato recomendou Juliette pegar João Vicente

Cantora participou do ‘Papo de Segunda’ e não deixou de falar que já investiu em João, mas não obteve sucesso

Luísa Sonza já disse que o kikiki atrapalha os novos contatinhos e tivemos a certeza disso com o relato de Juliette no ‘Papo de Segunda’. A cantora contou que João Vicente foi recomendado pelas ex-namoradas, inclusive Sabrina Sato, mas que não chegou a ficar com o ator, só passou vontade. Pobre Ju.

Morto com essa história da Juliette com o João Vicente de Castro. Alguém lembra dessa fofoca?



O Fábio constrangido no final é o melhor kkkkk #PapodeSegunda pic.twitter.com/OodBvv8IEB — #HITOU (@hitounaweb) July 12, 2022

“As ex dele me shiparam com ele, Sabrina disse: ‘Fique com João’. Acabou que a gente virou amigo, eu fiquei tão sem graça”, iniciou Juliette.

João ainda contou que tudo isso serviu como um quebra gelo entre os dois, que hoje são bons amigos. “Quebramos o gelo por causa do ship, inventaram que a gente tinha ficado, no outro dia eu entrei numa DR”, explicou o ator.

Juliette ainda afirmou que os dois nunca ficaram e que hoje são amigos, será que essa relação não sai da friendzone nunca? O gato é muito recomendado, fiquei curiosa para ver os pontos fortes dessa recomendação.